Arma, il futuro della serie verrà svelato da Bohemia Interactive la prossima settimana

L'editore e sviluppatore Bohemia Interactive ha annunciato una diretta streaming per il franchise di Arma che si svolgerà la prossima settimana. L'evento intitolato "il futuro di Arma" si svolgerà il 17 maggio alle 19:00. Lo streaming andrà in onda sul canale Twitch Arma Platform.

Poco si sa dell'evento, ma Bohemia Interactive ha stuzzicato i fan un'ora dopo l'annuncio dello streaming, con una serie di countdown, lasciando intendere che è in cantiere qualcosa di molto importante per la serie di giochi.

La maggior parte dei fan pensa che lo streaming mostrerà una parte del motore grafico di Arma 4, chiamato Enfusion, con Bohemia Interactive che ha fornito alcuni dettagli alla fine dell'anno scorso. Nel sito Web che promuove il motore a potenziali sviluppatori si legge: "Enfusion rappresenta 20 anni di esperienza nello sviluppo di motori di gioco racchiusi in un potente set di strumenti".

Papa Bear to all units, your presence is expected.

Be aware and save the date. 👇 https://t.co/xhhDWWEYU9 pic.twitter.com/NJG6s44r7J