Arma Reforger svelato in anticipo da un leak. Sarà un'esclusiva temporale Xbox

A quanto pare Arma 4 non sarà il prossimo capitolo del franchise di Bohemia Interactive, ma sarà invece un gioco per PC e console chiamato Arma Reforger.

Il titolo è stato rivelato in anticipo da un leak e sembra che sarà un'esclusiva temporale Xbox. Questo significa che gli utenti PlayStation dovranno attendere un po' per mettere mano al titolo, ma alla fine il gioco arriverà.

Il prossimo 17 maggio Bohemia Interactive svelerà il futuro della serie, e quindi Arma Reforger.

Il nuovo gioco della serie sarà ambientato in un 1989 alternativo durante la Guerra Fredda e lo studio ha come obiettivo quello di portare la tipica esperienza di Arma su console.

Arma Reforger non sarà free-to-play ma avrà una forte componente multiplayer. Inoltre, sembra che non ci saranno DLC e microtransazioni.

Infine, il gioco presenterà una vasta mappa 52 Km quadrati. Sembrano assicurate battaglie su larga scala con 3 fazioni, 6 veicoli con 18 varianti, 15 armi e 13 classi per i vari personaggi.

(Leaked) Arma Reforger marketing and brand guide has leaked



The game will be a timed console exclusive with Xbox.



Multiplayer game modes will feature competitive and cooperative gameplay.



It will testing new technologies and design decisions for Arma 4https://t.co/9l3MZfyjDg pic.twitter.com/GIyLBEoSBA