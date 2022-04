Assassin's Creed: il primo capitolo come non l'avete mai visto, con ray tracing e risoluzione 8K

Quando si parla di Assassin's Creed, in molti fanno riferimento solo agli ultimi capitoli, probabilmente da Unity in poi e ancora meno sono quelli che ricordano la trilogia di Ezio Auditore, nonostante sia uno dei personaggi iconici della saga. Ma Assassin's Creed era ben altro inizialmente, un titolo con una forte impronta autoriale derivata da Patrice Désilet, dopo il fallimento nello sviluppo di un nuovo Prince of Persia.

Dal 2007, anno di debutto di Desmond Miles e di Altair, ne è passata di acqua sotto i ponti ma l'impronta lasciata da Ubisoft nel genere degli open world è ancora presente. Prima della serializzazione annuale, il primo Assassin's Creed aveva impronta autoriale anche dal punto di vista artistico ed è un elemento da tenere a mente fra poco.

Il nuovo video rilasciato dal canale YouTube Digital Dreams, non nuovo in quest'ambito, mostra il primo capitolo in salsa totalmente nuova, sfruttando una versione modificate del Ray tracing Global Illumination Reshade Preset, con risoluzione 8K e che ovviamente può girare solo grazie a una RTX 3090. Il video lascia senza dubbio di stucco, ma è impossibile non notare un cambio di atmosfera, lontana dalla cupezza della Terza Crociata del 1191. In questo caso infatti, la mod sovrappone interamente la scelta artistica di Ubisoft, mostrandosi fin troppo "allegro" in certi punti. Fonte: WCCFTech