Ubisoft al risparmio? Priorità ad Assassin’s Creed, giochi mobile e poco altro

La conferenza finanziaria di Ubisoft è stata impostata sulla prudenza. La compagnia infatti ha affermato di voler limitare le uscite in questo periodo di crisi economica, concentrandosi su progetti a sicuro introito come Assassin’s Creed e i giochi mobile.

E’ su questo mercato che Ubisoft infatti vuole puntare. Sembra infatti che l’azienda abbia in cantiere un titolo di grosso calibro previsto per il prossimo periodo. Ma oltre a questo si sta concentrando su due titoli dedicati agli assassini, uno dei quali è nato da un DLC di Valhalla.

Altri titoli di grosso calibro tuttavia non dovrebbero subire tagli. Ad esempio Skull and Bones uscirà come previsto e anche Beyond Good and Evil 2, nonostante entrambi i titoli abbiano una storia di sviluppo molto travagliata.