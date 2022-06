Assassin's Creed, i cavalli nel primo capitolo in realtà erano...esseri umani

Uno degli sviluppatori dei precedenti capitoli della serie Assassin's Creed ha rivelato dettagli interessanti sul primo gioco. Si è scoperto che il sistema di animazione aveva dei limiti piuttosto seri, che si sono tradotti in un approccio interessante ad alcuni problemi.

Ad esempio, i cavalli nel primo Assassin's Creed erano in realtà...umani, ma con uno scheletro estremamente riorganizzato, "perché il nostro toolkit supportava solo modelli bipedi in 3ds Max", spiega Charles Randall, riferendosi al popolare programma di grafica e animazione 3D.

"Rispetto per i grandi animatori che sono riusciti a far sembrare un ragazzo un cavallo", ha aggiunto l'ex dipendente Ubisoft. Lo sviluppatore ha inoltre rivelato in precedenza che a causa delle stesse limitazioni, il personaggio di Malik in realtà aveva entrambe le braccia, ma parte del suo braccio sinistro era stato "spinto" all'interno.

