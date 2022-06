Bear and Breakfast è un simpatico gestionale che ha una data di uscita

Bear and Breakfast arriverà su Nintendo Switch e PC Windows tramite Steam il 28 luglio. Un nuovo trailer ha debuttato con la data di lancio durante la trasmissione Day of the Devs del Summer Game Fest.

Bear and Breakfast è un rilassante gioco di avventura e gestione, in cui vestirete i panni di un orso benintenzionato che cerca di far funzionare un B&B in mezzo alla foresta. Hank e i suoi amici trovano una capanna abbandonata, e, armati della propria ingegnosità adolescenziale, la trasformano in un lucrativo bed and breakfast per turisti ignari. Il vostro business si espande, così come i misteri della foresta, e Hank si troverà presto a svelare una trama più profonda della stessa natura selvaggia.

Avanzando nel mondo ricco di storie di Bear and Breakfast, vi imbatterete in dozzine di personaggi interessanti e strambi. La maggior parte avrà qualcosa da dire riguardo i vostri sforzi, e se vi fermerete ad ascoltarli potrebbero aiutarvi a innalzare il livello della vostra baracca.

Come detto, Bear and Breakfast arriverà su Steam e Nintendo Switch il 28 luglio.

