Bend Studio: la nuova IP sarà 'basata sui sistemi open-world di Days Gone' e includerà il multiplayer

Bend Studio di Sony, lo sviluppatore forse più noto per Days Gone, ha rivelato qualcosa in più sul suo prossimo progetto, una nuova IP che includerà il multiplayer e si baserà sui sistemi open-world del suo precedente titolo.

Lo studio con sede in Oregon, che ha lavorato a titoli come Syphon Filter, Resistance: Retribution e Uncharted: Golden Abyss, ed è stato acquisito da Sony nel 2000, ha condiviso le informazioni con un post su PlayStation Blog svelando il nuovo logo.

Il nuovo logo di Bend, progettato per rappresentare "un'interpretazione astratta e moderna della storia, dell'ubicazione e dello stile di vita dello studio", è accompagnato da uno sguardo ravvicinato alla produzione dello sviluppatore negli ultimi 29 anni e culmina con un'anticipazione del suo futuro.

"Oggi siamo entusiasti di condividere un frammento di notizie sul nostro progetto attuale", ha scritto Kevin McAllister, community manager di Bend. "Stiamo lavorando a una nuova IP che include il multiplayer e si basa sui sistemi open-world di Days Gone, ma vi porta un mondo completamente nuovo che siamo estremamente entusiasti di creare per voi".

Bend afferma che rivelerà di più sul progetto, che è stato confermato essere in sviluppo lo scorso giugno, "quando sarà il momento giusto".

Prima del progetto attuale, Bend avrebbe proposto a Sony un sequel di Days Gone nel 2019, ma la società avrebbe rifiutato la proposta a causa del lungo sviluppo del gioco originale e dell'accoglienza contrastante della critica.

Fonte: Eurogamer.net.