Days Gone diventerà un film ma l'attore che vestirà i panni di Deacon St. John non convince gli sviluppatori

Gli ex sviluppatori di Bend Studio, John Garvin e Jeff Ross, hanno espresso il loro disappunto per la notizia che Sam Heughan è in trattativa per il ruolo di Deacon St. John nel prossimo film di Days Gone.

Il fatto che venga realizzato un film basato sul gioco è stata una sorpresa in sé, e sembra che la scelta dell'attore da parte della produzione sia stata altrettanto sorprendente per molti. I fan hanno già iniziato a chiedere a gran voce che l'attore Sam Witwer, che ha prestato le sue sembianze e la sua voce a Deacon, riprenda il ruolo nel film.

Ai pensieri di Ross e Garvin ha fatto poi eco il director di God of War Cory Barlog.

È interessante notare che la notizia di Deadline sul film di Days Gone ha sollevato la controversia relativa al rifiuto da parte di Sony di una proposta per Days Gone 2 e alla gestione di Bend Studio dopo l'uscita del gioco. Dopo la loro partenza da Bend Studio, sia Ross che Garvin hanno criticato apertamente Sony per non aver riservato al gioco lo stesso trattamento riservato ad altri giochi first-party come Ghost of Tsushima.

Okay, you can argue with me, but you can’t argue with this dude! https://t.co/a9OL90nyLY — John Garvin (@John_Garvin) August 21, 2022

Rispondendo ai loro follower, Ross e Garvin hanno detto che sperano di essere consultati per il progetto cinematografico, e Garvin ha dichiarato che vorrebbe essere riconosciuto per la creazione del mondo, dei personaggi e della storia di Days Gone. Il duo ha anche chiarito che non hanno nulla contro Sam Heughan, ma vorrebbero vedere Sam Witwer nel ruolo.

