Crystal Dynamics: il director di Days Gone Jeff Ross si unisce allo studio di Tomb Raider

Il director di Days Gone, Jeff Ross, è entrato a far parte di Crystal Dynamics come design director.

Ross ha annunciato il suo nuovo ruolo in un tweet che promuove quasi 50 offerte di lavoro presso lo studio di Square Enix.

"Sono entusiasta di annunciare che ora lavoro presso l'incredibile Crystal Dynamics come Design Director", ha scritto. "Questo è tutto ciò che posso dire a parte il fatto che sono entusiasta del progetto in corso".

I'm excited to announce I now work at the amazing Crystal Dynamics as Design Director. That's all I can say other than I'm thrilled with the project, and especially the team of really wonderful people.



I will become a Seattleite this summer.



Also--Come work with me! https://t.co/HjDFIFk7MF