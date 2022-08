Sony e le vendite su PC: molto del successo è dato dalle 'doppie copie'

Da quanto le esclusive Sony sono approdate su PC, è andato sempre tutto a gonfie vele, con vendite sopra le aspettative. Horizon Zero Down, Days Gone, God of War e Marvel's Spider-Man hanno fatto segnare record di vendite, non solo per la qualità intrinseca dei giochi in questione ma anche per la pratica della 'doppia copia'.

Stando a un'anali effettuata da PlayTracker su Twitter, su più di 13000 utenti infatti, possiamo notare come al lancio si riescano a piazzare tra le 700000 e le 800000 copie al lancio, per poi rifare la stessa cifra nei mesi successivi, magari quando si approffitta anche degli sconti.

One of the most interesting multi-platform developments recently has been @PlayStation on @Steam, and we've been following it closely.



Two years after #HorizonZeroDawn first bowed on Steam, we take a deep dive into this story of extremely consistent sales and stats... 🧵 — PlayTracker (@PlayTrackerNet) August 22, 2022

Emerge però anche un altro dato interessante, quello già citato della 'doppia copia': stando a questa analisi, il 25% degli utenti Steam che posseggono una copia su console Sony, ne acquistano un'altra per PC. Il quella percentuale, ricadono dunque tutti i titoli usciti finora e il perché è presto detto: in questi sistemi non vi sono limitazioni tecniche e non bisogna fare compromessi (se in possesso di un PC adeguato ovviamente).

Interessante è anche l'effetto collaterale dell'uscita su Steam ed Epic Games Store, è anche l'aumento degli stessi titoli su console, per via del clamore generato e un risvegliarsi dell'interesse da parte del pubblico. Tutto ciò, facilitato anche dai prezzi, decisamente più bassi rispetto l'uscita originaria.