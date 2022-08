BioShock 4 e il DLC di Cyberpunk 2077 saranno alla Gamescom 2022?

Alla fine del 2020, Cyberpunk 2077 è stato rilasciato con una montagna di polemiche sui suoi problemi di prestazioni e bug su console. Di conseguenza, tutti i piani DLC per il gioco sono stati sospesi quando CD Projekt Red ha iniziato l'ampio processo di riparazione del gioco. Ora, finalmente, sembra che la società si stia preparando a rivelare ufficialmente una nuova espansione DLC per Cyberpunk 2077. Ma non è solo Cyberpunk 2077 a fare notizia: anche un altro pezzo grosso del mondo videoludico potrebbe essere sotto i riflettori della Gamescom, ovvero BioShock 4.

Per quanto riguarda il DLC di Cyberpunk 2077, è proprio l'account ufficiale del gioco ad avere lanciato probabilmente un indizio. Il team ha risposto allo YouTuber tedesco Varion, chiedendo scherzosamente quando arriverà il DLC, l'ultimo gioco di CD Projekt Red. Con la Gamescom che si avvicina rapidamente, questo Tweet potrebbe benissimo aver anticipato un annuncio alla prossima convention.

Anche sul lato BioShock le cose si fanno interessanti: 2K sta infatti festeggiando i 15 anni del primo BioShock e per l'occasione nel tweet celebrativo anche Geoff Keighley, che condurra l'Opening Night Live della Gamescom, ha risposto con un cuore al tweet di 2K.

❤️ — Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 21, 2022

Wann Cyberpunk-Expansion? — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) August 18, 2022

Qualcosa si sta smuovendo per questi due giochi? Non ci resta che attendere l'evento che avrà inizio domani 23 agosto. Rimanete sintonizzati con noi per sapere tutte le novità che verranno condivise.

