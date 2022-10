Bravely Default Remaster in arrivo? Lo suggerisce il creatore e producer Tomoya Asano

Quando l'originale Bravely Default è stato lanciato per 3DS, è stato uno dei primi giochi a dare il via a una rinascita dei JRPG classici vecchia scuola, offrendo un'esperienza che richiamava fortemente lo stile di alcuni dei primi Final Fantasy. Da allora la serie è cresciuta costantemente e, cosa interessante, il suo futuro potrebbe riservare una remaster del gioco originale.

Parlando durante un recente livestream per celebrare il 10° anniversario della serie (via Gematsu), il creatore e produttore di Bravely Default, Tomoya Asano, ha dichiarato di ritenere che una rimasterizzazione del titolo originale sia molto richiesta e che sarebbe probabilmente "la cosa migliore possibile" per i fan, prima di aggiungere che non è in grado di annunciare nulla, "per ora".

"Negli ultimi 10 anni, il nostro team è cresciuto e la nostra capacità è aumentata", ha detto Asano. "Guardando il filmato di apertura di [Bravely Default:] Flying Fairy, sento che annunciare una rimasterizzazione di Flying Fairy sarebbe la cosa migliore possibile e qualcosa che i fan desidererebbero. Ma per ora purtroppo non posso annunciare nulla del genere. 'Per ora', diciamo così".

Il sequel di Bravely Default, Bravely Second: End Layer, è stato lanciato per 3DS nel 2016 (2015 in Giappone), ma resta da vedere se anch'esso verrà portato sulle piattaforme moderne. Nel frattempo, nel 2021 è stato lanciato Bravely Default 2, che ha venduto oltre un milione di unità alla fine del 2021 ed è attualmente disponibile su PC e Nintendo Switch.

Nel settembre 2021, Tomoyo Asano ha anche detto che Bravely Default 3 è in fase di progettazione e che richiederà circa 3-4 anni di sviluppo.

Fonte: Gamingbolt.