Call of Duty accusato di aver plagiato una skin dell'FPS di Dr Disrespect

Call of Duty Warzone e Vanguard devono affrontare nuove accuse di plagio di skin, dopo che è stato fatto notare che una skin aggiunta di recente è troppo simile a una dell'imminente FPS Deadrop.

Deadrop è il titolo multiplayer PvP attualmente in sviluppo presso Midnight Society, il nuovo studio fondato dallo streamer Guy 'Dr Disrespect' Beahm.

Il gioco si avvarrà di NFT e i giocatori potranno acquistare un NFT "Founders Pass" che darà loro una skin unica.

Ieri, l'utente Twitter ModenasHD ha fatto notare che una delle nuove skin di Call of Duty, chiamata Doomsayer, è estremamente simile alla skin di Deadrop utilizzata dall'ex sviluppatore di COD Robert Bowling.

Bowling, conosciuto tra i giocatori di Call of Duty anche con il nome utente fourzerotwo, è l'ex creative strategist e community manager di Infinity Ward.

Ora è a capo dello studio Midnight Society, dove sta lavorando al fianco di Beahm su Deadrop.

"Credo che Robert Bowling sarà felice di vedere che Activision ha appena aggiunto la sua skin in Vanguard", ha detto ModenasHD su Twitter, mostrando un confronto fianco a fianco tra la skin di Deadrop e la nuova skin Doomsayer disponibile su Call of Duty.

I think @fourzerotwo (Robert Bowling) is going to be happy to see that Activision just added his own skin in #Vanguard 🤡

Maybe not... ->🙃 pic.twitter.com/vZTyWIp2pZ