Call of Duty come Minecraft: Phil Spencer vuole la serie su PlayStation, Switch e altre piattaforme

Il boss di Xbox, Phil Spencer, è tornato a parlare in un'intervista con il Wall Street Journal dell'argomento più caldo del momento, ovvero il destino di Call of Duty dopo che sarà finalizzata l'acquisizione di Activision Blizzard.

Della questione ve ne abbiamo parlato a più riprese, con diverse organizzazioni antitrust che hanno espresso il loro punto di vista in merito all'enorme accordo tra Microsoft e lo sviluppatore di COD.

Ora, è intervenuto direttamente Spencer tentando di fare un po' di chiarezza. Ebbene stando alle parole del boss di Xbox, Call of Duty riceverà lo stesso "trattamento" di Minecraft e sarà reso disponibile su più piattaforme.

"Call of Duty sarà disponibile su PlayStation", afferma Spencer. "Mi piacerebbe vederlo su Switch, mi piacerebbe vedere il gioco giocabile su molti dispositivi diversi. Il nostro intento è quello di trattare Call of Duty come Minecraft".

"Quando abbiamo acquisito il gioco (Minecraft ndr) era presente su circa 12 piattaforme e ora è presente su circa 22 piattaforme. Il nostro intento è di trattare Call of Duty in modo molto simile a come abbiamo trattato Minecraft".

