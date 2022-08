Call of Duty: Warzone 2 ha una data di uscita?

A quanto pare, sembra sia trapelato un documento interno che illustra il calendario delle uscite di Activision Blizzard. Tale documento, indica la data di lancio di Call of Duty: Warzone 2.0 per il 16 novembre.

Le altre date rivelate dalla fuga di notizie includono la data già confermata per la pre-patch di World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic il 30 agosto, quella di Call of Duty: Modern Warfare 2 (intitolato Call of Duty: Cortez nell'immagine trapelata) per il 27 ottobre e quella di World of Warcraft: Dragonflight per il 28 novembre.

Ovviamente, trattandosi solo di una fuga di notizie, tutti questi dettagli devono essere presi con la dovuta cautela finché Activision Blizzard non condividerà annunci ufficiali.

Breaking: An internal document image has leaked revealing Warzone 2 launch date as November 16th



Image shared on r/classicwow Reddit pic.twitter.com/JUe3fx1G0M — CharlieIntel (@charlieINTEL) August 16, 2022

Call of Duty: Modern Warfare 2 ha recentemente ricevuto un nuovo trailer (visibile qui sotto) che mostra la campagna e rivela la data di accesso anticipato fissata per il 20 ottobre. La beta della modalità multiplayer partirà a metà settembre.

Infinity Ward ha annunciato un evento reveal per il 15 settembre, in cui lo studio svelerà i dettagli di Call of Duty: Warzone 2.0 e del titolo mobile Call of Duty: Warzone, Project Aurora.

