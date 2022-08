CrossfireX si aggiorna con Babylon che aggiunge nuove mappe, armi e migliora il matchmaking

Smilegate ha pubblicato un nuovo aggiornamento per CrossfireX. Chiamato Babylon, l'aggiornamento aggiunge nuove mappe, armi, veicoli e torrette e aggiornamenti generali per migliorare il matchmaking. Più in basso è visibile il trailer dedicato all'update.

Ecco l'elenco completo delle aggiunte a CrossfireX nell'aggiornamento Babylon:

Due nuove mappe - Babylon è una nuova mappa Occupation disponibile nella modalità multiplayer Modern, mentre la mappa Satellite è disponibile nelle modalità Search & Destroy, Modern e Classic.

Due nuove mappe - Babylon è una nuova mappa Occupation disponibile nella modalità multiplayer Modern, mentre la mappa Satellite è disponibile nelle modalità Search & Destroy, Modern e Classic.

Mappe reintrodotte - La mappa Submarine è stata introdotta nella modalità Classica Knife-Team Deathmatch per un periodo limitato. La mappa Transport Ship è stata aggiunta alla modalità Modern Deathmatch a squadre.

Miglioramenti del gioco - Un sistema di matchmaking migliorato, opzioni di personalizzazione dei comandi aggiornate, maggiore personalizzazione della minimappa e miglioramenti alla curva di risposta della mira standard.

Nuove armi, skin e accessori - Sono state aggiunte quattro nuove armi di base: AP-45, HAMMER MK2, KALASH-LMG e MODELL 1903, ciascuna acquistabile con la valuta di gioco (GP), oltre a 25 nuove skin per armi e tre nuovi accessori per armi.

Nuova missione di gioco: Rise of Babylon - I giocatori possono guadagnare la nuova skin per l'arma KALASH-103 Alpine Strike e l'arma KALASH-103 Base giocando sulla mappa Babylon per più di 100 minuti.

Evento gratuito Battle Pass + BP EXP Boost Event - I giocatori potranno sbloccare fino a sei skin per armi gratuite, boost, valuta premium (CFP) e valuta di gioco (GP).

CrossfireX ha visto diversi aggiornamenti dal suo debutto a febbraio. Ha ottenuto 10 nuove mappe attraverso update, 12 nuove armi, la modalità Shooting Range, il sistema Weapon Mastery, il sistema di specialità e le personalizzazioni dei controlli.

Fonte: Gamingbolt