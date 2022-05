Crysis 4 sarà guidato dal director di Hitman 3

Qualche tempo fa Crytek ha confermato che il prossimo capitolo del franchise di Crysis è in sviluppo.

In seguito all'annuncio, si è parlato molto poco del titolo, ma Crytek ha ora rivelato che Mattias Engström sarà il game director di Crysis 4.

Engström (che ha recentemente lasciato IO Interactive) è stato anche il game director di Hitman 3 e level designer sia in Hitman (2016) che in Hitman 2.

Inoltre, ha anche ricoperto il ruolo di level designer in Ubisoft, con crediti su Far Cry 3 e Assassin's Creed Revelations.

In un aggiornamento su Twitter, Crytek ha anche evidenziato le attuali offerte di lavoro presso lo studio per lo sviluppo di Crysis 4.

Interested in joining the team just like Mattias? Be sure to check out our open positions for Crysis 4 (WORKING TITLE) on our Career page!



⬇️https://t.co/iJa8qxucRB