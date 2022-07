Cuphead ispira un fan che crea un set di carte giapponesi

Cuphead è uno dei giochi più amati dai giocatori e recentemente per la gioia dei fan ha ricevuto il nuovo DLC The Delicious Last Course. Il nuovo contenuto ha aggiunto un personaggio inedito, Ms. Chalice, che assieme a Cuphead e Mugman deve combattere orde di nemici il tutto in una bellissima atmosfera cartoonesca ispirata agli anni '30.

Ebbene un fan, per celebrare questo incredibile gioco, ha deciso di creare un set di carte hanafuda. L'hanafuda è uno speciale mazzo di carte molto famose in Giappone e il cui nome significa "carte dei fiori".

Il fan ha pubblicato le prime quattro carte hanafuda su Reddit affermando: "Mi è sempre piaciuto il design semplicistico delle carte Hanafuda. È l'esempio perfetto di 'less is more'. Ma realizzare le carte Hanafuda è più difficile di quanto sembri nonostante la loro semplicità".

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Vi ricordiamo che Cuphead The Delicious Last Course è disponibile su PC e console: se ancora non l'avete fatto, a questo link potete dare uno sguardo alla nostra recensione.

Fonte: Reddit