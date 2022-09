Cuphead arriva finalmente in formato fisico anche su Nintendo Switch!

Cuphead è tornato ultimamente sulla cresta dell'onda, grazie all'ottimo DLC The Delicious Last Course, la serie Netflix che ha sicuramente portato nuovo pubblico alla corte di MDHR Studio, senza dimenticare l'uscita su Nintendo Switch, una simbiosi perfetta che ora si rafforza anche con la versione fisica del gioco.

Annunciata dal team di sviluppo tramite i social, in occasione del quinto anniversario del franchise, la versione fisica di Cuphead sarà a disposiozione dei giocatori PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, anche se non è stata annunciata una data d'uscita ufficiale.

On Cuphead’s 5th anniversary, we’re overjoyed to say: the game is Coming Soon to retail stores everywhere!! It will be available for Xbox One, PlayStation 4 & Nintendo Switch...including The Delicious Last Course!



Sign up now to be the first to know more: https://t.co/FAs05ii86R pic.twitter.com/xz2OClBpwq — Studio MDHR (@StudioMDHR) September 29, 2022

Questa è sicuramente un'ottima notizia anche per chi semplicemente vuole collezionare uno dei titoli migliori degli ultimi anni, ancor più importante visto che al suo interno sarà disponibile anche il DLC The Delicious Last Course, valutato su queste pagine con un secco 9/10 dal nostro Riccardo Cantù:

"In definitiva, The Delicious Last Course è un delizioso dessert da consumare dopo l'eccellente pasto che è stato Cuphead. Un'espansione ricca, spassosa e bellissima da vedere, racchiusa in un pacchetto offerto ad un prezzo davvero alla portata di tutti. L'aggiunta di Ms.Chalice varia notevolmente l'esperienza e può essere anche un buon incentivo per tornare a percorrere le strade della prima Isola Calamaio. Se avete apprezzato la precedente incarnazione del brand, questo DLC vi ruberà letteralmente il cuore."

