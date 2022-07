Cursed to Golf il brillante gioco che combina roguelike e golf ha una data di uscita su PC e console

Annunciato alla fine dello scorso anno durante l'evento organizzato dal publisher scandinavo Thunderful Games, Cursed to Golf si prepara ora al suo imminente arrivo.

Cursed to Golf è un gioco d’avventura golfistico in cui ogni tiro fa la differenza. Il vostro scopo è superare il Purgatorio del Golf diventando così una leggenda. Pericoli letali, potenziamenti ultraterreni e una rigiocabilità sbalorditiva: riuscirete a sopravvivere o sarete condannati a giocare per sempre?

Nel gioco dovrete aiutare il Golfista maledetto, rimasto intrappolato nel Purgatorio del Golf dopo che un maleficio non meglio specificato lo ha messo fuori gioco proprio mentre stava per mandare in buca il tiro vincente di un torneo internazionale. Secondo la leggenda, bisogna superare i tortuosi campi del Purgatorio del Golf prima di poter tornare sulla terra e, soprattutto, tornare a vincere tornei di golf. Ciascun campo è governato da uno spettrale Caddie leggendario, il cui compito è quello di mostrare le vie mistiche del golf e aiutare a portare a compimento la missione di redenzione e rinascita del malcapitato.

Cursed to Golf Tees Off On August 18th For

PlayStation, Xbox, Switch And PC!

