Dark Souls 4 con Unreal Engine 5? Un fan immagina come sarebbe il gioco in un video che lascia a bocca aperta

Se vi state chiedendo come potrebbe essere un possibile Dark Souls 4 con Unreal Engine 5, allora siete nel posto giusto.

Già perché lo YouTuber Enfant Terrible ha deciso di realizzare una sua versione di un ipotetico Dark Souls 4 usando il potente motore di Epic Games.

Come accaduto per la tech demo di Fallout 5 con UE5, l'utente ha usato a proprio vantaggio la tecnologia Lumen dell'engine e i vari strumenti messi a disposizione da Epic.

Enfant Terrible è stato in grado di ricreare i diversi scenari tipici di Dark Souls, arricchendo la sua creazione con tantissimi effetti particellari e volumetrici.

Come già detto, l'utente non è nuovo a creazioni di questo tipo. Poco tempo fa, Enfant Terrible ha pubblicato un video in cui ha mostrato come sarebbe un sequel di Cyberpunk 2077 con Unreal Engine 5.

