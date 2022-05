Cyberpunk 2077 con Unreal Engine 5? Un fan prova a immaginare un sequel e il risultato è incredibile

Cyberpunk 2077 riceverà la sua prima espansione il prossimo anno, ma un fan ha provato a immaginare un eventuale sequel del titolo di CDPR.

In questa creazione fan made, l'utente Enfant Terrible ha provato a immaginare come potrebbe apparire un sequel di Cyberpunk 2077 con Unreal Engine 5, il potente motore grafico di nuova generazione di Epic Games.

Il risultato finale di questa creazione potete vederlo nel video più in basso.

Enfant Terrible ci propone una Night City in 4K con ambientazioni e abitanti al limite del fotorealismo. Il livello di dettaglio in questa demo è davvero notevole e ci fornisce un'idea di quello che potrebbe essere un futuro nuovo Cyberpunk.

Rimanendo in tema Unreal Engine 5, abbiamo appreso che CD Projekt RED userà il motore di Epic per il prossimo capitolo di The Witcher.

Che ne pensate?

Fonte: YouTube.