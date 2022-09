Dead Space Remake e Scorn potrebbero ricevere a breve grandi novità

Il noto insider Tom Henderson ha suggerito l'arrivo di grandi novità per due attesissimi titoli, Dead Space Remake e Scorn.

L'insider ha scritto su Twitter che i fan dovrebbero aspettarsi ulteriori informazioni sui due titoli.

"Alla fine di settembre si terrà un evento mediatico dedicato a Dead Space Remake, quindi presto dovremmo ricevere ulteriori informazioni o video gameplay".

Per quanto riguarda Scorn, Henderson afferma che ci sarebbe "un embargo su Scorn che scadrà il 21 settembre".

Scorn Embargo is also scheduled to lift on September 21st.