Deadrop è l'FPS di Dr. Disrespect che si mostra in un primo video gameplay

Senza dubbio Dr. Disrespect è uno degli streamer più popolari al mondo; tuttavia, prima del suo ruolo di creatore di contenuti, ha lavorato a diversi capitoli di Call of Duty. Ora, il popolare streamer vuole tornare nel mondo dello sviluppo di videogiochi ed è per questo che sta preparando un videogioco il cui nome è stato finalmente svelato ieri. Come se non bastasse, sono stati rilasciati anche molti dettagli e più gameplay.

Midnight Society, studio di Dr. Disrespect, ha condiviso nuovi dettagli sul suo FPS noto come Project Moon. Come annunciato, il suo nome ufficiale sarà Deadrop e ci porterà nell'anno 2020.b dove ci sono megastrutture che trasformano l'inquinamento atmosferico in polvere di stelle, una sostanza che crea dipendenza e protagonista di molti conflitti. Questo è il motivo per cui forze diverse cercano di controllare le strutture.

In questo modo, Deadrop sarà uno sparatutto in cui vi troverete in una torre e lì dovrete procurarvi equipaggiamento e risorse che vi aiuteranno a sopravvivere. Ovviamente oltre alla ricerca di equipaggiamento dovrete partecipare a battaglie che vi aiuteranno a scalare i diversi livelli della torre. Qui di seguito potete dare uno sguardo al primo video gameplay.

Vale la pena ricordare che il video che potete vedere qui sopra proviene da una prima versione di sviluppo di Deadrop. Quindi, si tratta di una versione del gioco creata appositamente per stabilire le basi del movimento, dei sistemi d'arma e dell'ambiente.

Fonte: GamesRadar