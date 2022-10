Deathloop è ambientato nel mondo di Dishonored!

Sin dal rilascio di Deathloop, i fan avevano speculato molto su dove fosse ambientato questo particolare shooter, fino a teorizzare che si trattasse dell’universo della serie Dishonored. A quanto pare queste teorie alla fine dei conti erano corrette: lo stesso sviluppatore Arkane ne da conferma.

E lo fa tramite la voce di Dinga Bakaba, che durante l’ultimo episodio del Xbox podcast, ha confermato che Deathloop è uno dei futuri possibili del mondo di Dishonored.

La risposta completa è stata la seguente:

“Abbiamo una serie di sistemi [che significano] che non tutti hanno visto la stessa cosa [in Deathloop], non tutti hanno sentito la stessa canzone nascosta da qualche parte, non tutti hanno visto ogni stanza. Quindi è stato bello vedere che la comunità ha colto i piccoli indizi che abbiamo disseminato ovunque e che, sì, in effetti, abbiamo immaginato che Deathloop si svolgesse in futuro dopo [il terzo gioco di Dishonored] Death of the Outsider”, per poi continuare "È qualcosa di cui non volevamo fare [troppo] rumore", continua Bakaba, "perché [Deathloop è] una storia a sé stante, con un proprio personaggio, un proprio periodo temporale che volevamo approfondire... Ma allo stesso tempo, dopo Death of the Outsider... ci siamo sempre chiesti cosa sarebbe successo dopo. E mentre stavamo realizzando Deahtloop ci siamo detti: "Ehi, questa potrebbe essere una delle cose che potrebbero accadere" e concludere con “C'è una certa linea temporale che lo collega e ci sono molti indizi nel gioco. Alcuni sono ovvi - uno di questi è davvero spoileroso, quindi voilà - ma ci sono molte piccole cose e alcune che sono state sotto il naso della gente per tutto il tempo e che si stanno scoprendo solo ora".

Voi avevate colto i collegamenti fra i due giochi? Fatecelo sapere nei commenti.

Fonte: PC Gamer