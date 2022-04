Deep Rock Galactic, l'acclamato shooter co-op svela tutti i dettagli della seconda stagione

Ghost Ship Games, creatori di Deep Rock Galactic hanno annunciato la stagione 2 nel lontano dicembre 2021. Infine, pochi mesi dopo, è stato pubblicato un trailer di sei minuti per un pass stagionale gratuito.

Attraverso l'aggiornamento della tabella di marcia lanciata a dicembre, i giocatori hanno appreso che la seconda stagione di Deep Rock Galactic era prevista tra marzo e aprile di quest'anno e ora c'è una data ben precisa. La Stagione 2: Rival Escalation sarà pubblicata il 28 aprile per i giocatori di Steam, e il 5 maggio per chi usa Xbox e PlayStation.

Come previsto, la stagione 2 fa seguito a Rival Incursion e le vostre operazioni minerarie sono ancora disturbate dai rivali. Tuttavia, i Rivali non sembrano avere alcun piano per crollare facilmente e in questa stagione dovrete prendere di mira le loro nuove comunicazioni, orde di robot e un nuovo orribile nemico. Per contrastare i nemici, l'aggiornamento vi consentirà di accedere a un'arma secondaria che avrà il proprio skill tree.

In aggiunta a ciò, i bonus degli eventi stagionali sono stati approssimativamente raddoppiati e c'è una nuova sfida stagionale in cui i giocatori possono imbarcarsi. Oltre a questo sarà disponibile un Battle Pass stagionale gratuito con vari cosmetici unici in offerta.

Per coloro che devono ancora completare la Stagione 1, non c'è problema perché tutti i cosmetici ancora da sbloccare verranno spostati nella stagione 2 e possono essere trovati aprendo casse e altro. Oltre a questo sarà disponibile anche un DLC a pagamento chiamato Robot Rebellion Pach che consente di ottenere oggetti inediti.

Fonte: Eurogamer