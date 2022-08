Doom 64 è gratis su Epic Games Store per celebrare QuakeCon 2022

Una giornata importante per Bethesda quella di oggi, in vista del QuakeCon 2022 che segna l'arrivo anche di numerosi sconti sulle varie piattaforme. A questi, si aggiunge anche Epic Games Store che nel suo consueto giovedì di regali, a messo disponibile gratuitamente il leggendario Doom 64.

Si tratta di una versione migliorata del titolo uscito nel 1997 su Nintendo 64, in occasione del 25° anniversario della sua uscita. Per questo è possibile trovarlo anche su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Ambientato diversi anni dopo l'aver fermato l'invasione della Terra, il titolo ci porta in un Marte assediato dai demoni, dove dovremmo impedire una nuova invasione.

Parliamo diuna delle pietre miliari del settore e questa e una buona occasione per recuperarlo. Queste le migliorie rispetto al titolo originale:

Grafica migliorata

Comandi con mouse e tastiera migliorati

Supporto per gamepad/controller

Supporto per risoluzioni widescreen

Supporto nativo per 60 fps

Oltre 30 livelli di azione adrenalinica

I livelli extra "Lost Levels", che continuano la storia

