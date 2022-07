Dungeons & Dragons - Il film, ecco un primo sguardo al cast stellare!

Di certo il cast non è tutto in un film, ma è comunque molto utile per portare un po' di credibilità sullo schermo, cosa che probabilmente farà il film di Dungeons & Dragons, che ha presentato il cast stellare durante il San Diego Comic-Con. Tra questi gli attori includono Hugh Grant, Michelle Rodríguez, Chris Pine, Justice Smith, Sophia Lillis e Regé-Jean Page.

Non ci soffermiamo su Hugh Grant, grande star degli anni '90/2000 con successi come Notting Hill così come Michelle Rodriguez, conosciuta per la serie Fast and Furious. Chris Pine è particolarmente noto per i suoi ruoli in Star Trek (Kirk) o Wonder Woman.

Justice Smith si è fatto conoscere principalmente al grande pubblico in Jurassic World Fallen Kingdom e Pokémon: Detective Pikachu. Quanto a Sophia Lillis, è una delle star del cast del film horror It. Regé-Jean Page si è distinto in Bridgerton, serie TV di Netflix.

Possiamo trovare tutti gli attori tramite un tweet dall'account Twitter di Variety che potete vedere qui sopra. Dungeons & Dragons sarà disponibile a marzo 2023 e non sappiamo ancora molto della sceneggiatura, ma almeno il cast è di alta qualità.

Fonte: GamesRadar