EDGE colpisce ancora e boccia Saints Row, Soul Hackers 2 e addirittura Cult of the Lamb

La nota rivista EDGE ha assegnato i voti ad alcuni titoli usciti di recente e, tra questi, ci sono voti abbastanza bassi per tre popolari titoli.

Nello specifico, Saints Row, Soul Hackers 2 e Cult of the Lamb sembra proprio che non siano piaciuti a EDGE.

La rivista ha assegnato un 4 al titolo di Volition, un 5 a Soul Hackers 2 e solo un 6 a Cult of the Lamb.

Qui sotto, potete vedere gli altri voti assegnati dalla rivista e riportati su ResetEra:

Saints Row: 4

Rollerdrome: 6

Hard West 2: 7

Two Point Campus: 8

Ooblets: 5

Soul Hackers 2: 5

Cult of the Lamb: 6

Hindsight: 8

Kirby's Dream Buffet: 7

South of the Circle: 6

Cursed To Golf: 8

Come ormai saprete, EDGE è una rivista molto famosa e nota soprattutto per essere abbastanza severa nelle recensioni. Molto raramente assegna un 10 a un videogioco, anche se questo è successo di recente con Immortality di Sam Barlow.

Se volete sapere cosa ne pensiamo di questi tre titoli, sulle pagine di Eurogamer.it sono disponibili le recensioni di Saints Row, Soul Hackers 2 e Cult of the Lamb.

Fonte: ResetEra.