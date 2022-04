Eiyuden Chronicle: Rising ha una data di uscita e sarà disponibile al day one su Xbox Game Pass

Tramite un comunicato stampa, il publisher 505 Games, Rabbit & Bear Studios - diretto da Yoshitaka Murayama, uno dei creatori di Suikoden - e NatsumeAtari hanno rivelato oggi la data di lancio di Eiyuden Chronicle: Rising.

Questo frenetico nuovo gioco di ruolo d’azione 2.5D, che sarà il companion game/prequel di Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, uscirà il 10 maggio 2022 per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC via Steam, Epic e GOG. Eiyuden Chronicle: Rising sarà disponibile al lancio anche per i possessori del Game Pass Xbox e PC.

Avventurieri e mercanti si recano a Neveah Nuova dopo che un terribile terremoto ha rivelato delle rovine runiche nelle profondità di questa città della remota frontiera dell'Allraan. Tra coloro che sperano di trovare un tesoro si incontrano CJ (la venerabile razziatrice) e Garoo (il mercenario uomobestia), che sperano di poter dissotterrare la Lente Runica, un’antica fonte di magia nascosta, e Isha, la giovane vicesindaca che vuole ricostruire la sua città.

Esplorate le rovine e imparate a padroneggiare le tecniche di combattimento di Rising. Scattate velocemente e colpite con le asce di CJ, lanciate incantesimi da lontano con Isha e sconfiggete i nemici con la gigantesca spada di Garoo. Combattete micidiali boss con diversi personaggi e scatenate devastanti attacchi che combinano le diverse specialità di ciascun eroe, in meravigliose ambientazioni 2.5D.

Recuperate materiali dagli ambienti sotterranei per riportare Neveah Nuova al suo antico splendore e ottenere dei contenuti che potranno essere trasferiti nel 2023 in Eiyuden Chronicle Hundred Heroes. Questi contenuti includono oggetti cosmetici speciali, equipaggiamenti e merci preziose. Lasciate il vostro segno nel mondo di Eiyuden Chronicle grazie alla possibilità di dare un nome ad alcune armi e prelibatezze di Rising che verranno trasferite in Hundred Heroes il prossimo anno.

Eiyuden Chronicle: Rising sarà disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC (via Steam, GOG, and Epic Games Store) ad un prezzo di € 14,99.