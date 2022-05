Elden Ring è talmente un successo da riuscire nel quasi impossibile: vendere più di Call of Duty negli USA

Call of Duty è uno dei franchise più venduti in tutto il mondo e anche e soprattutto negli USA, dove FIFA è leggermente meno predominante, ogni capitolo si ritrova per buona parte dell'anno in cima alle classifiche di vendita. Anche per questo il successo di Elden Ring è ancora più impressionante.

Elden Ring è infatti riuscito a battere Call of Duty dimostrandosi il gioco più venduto degli ultimi 12 mesi negli USA. Il traguardo è ancora più notevole considerando come l'ultima fatica di From Software sia uscita solo il 25 febbraio e quindi sia sul mercato da meno di tre mesi.

Il dato arriva da NPD e in particolare dall'analista Mat Piscatella ed è stupefacente per quanto il Call of Duty da superare in questo caso non sia di certo il migliore degli ultimi anni. Call of Duty Vanguard viene, infatti, considerato una sorta di flop per un franchise capace di far registrare sempre numeri molto importanti come quello di COD. Vanguard rimane comunque il videogioco più venduto del 2021, non l'ultimo arrivato.

Questo traguardo è l'ennesimo segnale di un successo su tutta la linea per Bandai Namco e per Miyazaki e soci. La particolare unione tra soulslike e open world ha lasciato un segno indelebile in entrambi i generi e sarà probabilmente un metro di paragone per molti grandi AAA dei prossimi anni.

Pensare che un rappresentante di un genere sulla carta tutt'altro che mainstream abbia superato i 13,4 milioni di copie distribuite è incredibile. Anche perché tanto per capirci l'ultimo dato di vendita riguardante il precedente gioco di From, Sekiro: Shadows Die Twice, indicava "appena" più di 5 milioni di copie vendute in più di un anno dal lancio.

Superare le vendite di un Call of Duty negli USA è da record. Anche se si tratta di uno dei Call of Duty più mediocri degli ultimi anni.

Fonte: Polygon