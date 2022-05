Elden Ring dal lancio ha venduto un totale di 13,4 milioni di copie

Il colosso open world Elden Ring continua a rafforzarsi, con l'editore Bandai Namco che conferma nel suo ultimo rapporto finanziario che le vendite di Elden Ring hanno superato i 13,4 milioni di copie in tutto il mondo al 31 marzo.

L'impegnativo gioco di ruolo ha ulteriormente consolidato lo sviluppatore FromSoftware come un successo mainstream, eclissando le vendite dei loro titoli precedenti come Dark Souls III, che ha venduto poco più di tre milioni di copie in tutto il mondo nel suo primo mese di uscita, all'epoca il titolo più venduto nella storia di Bandai Namco.

Un precedente report affermava che le vendite mondiali cumulative di Elden Ring avevano superato i 12 milioni il 16 marzo, il che significa che ha accumulato altri 1,4 milioni di unità vendute nelle ultime due settimane di quel mese. L'acclamato gioco cooperativo open world ha ancora molta strada da fare per raggiungere le vendite combinate della serie Dark Souls, che Bandai Namco ha riferito di aver raggiunto i 27 milioni nel 2020.

Vi ricordiamo che Elden Ring è disponibile su PC e console e se siete alle prime armi, potete dare uno sguardo alla nostra guida completa.

Fonte: Eurogamer