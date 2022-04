Eyes in the Dark è un nuovo titolo platform roguelite annunciato da Gearbox

Gearbox Entertainment e lo sviluppatore Under The Stairs hanno annunciato Eyes in the Dark: The Curious Case of One Victoria Bloom, un nuovo platform roguelite. Usando la torcia e la fionda di Victoria, dovrete cercare suo nonno e liberare Bloom Manor dall'oscurità che l'ha infestata.

Secondo Gearbox, sarete in grado di farlo trovando batterie extra per torce, raccogliendo nuovi potenti oggetti per aggiornare il vostro arsenale e affrontando i letali Guardiani in una villa in continua evoluzione. Bloom Manor cambia ad ogni partita e, una volta entrati in una nuova area, potrete scegliere tra diversi modi per aumentare la vostra potenza e la difficoltà della run per un'esperienza su misura.

Man mano che avanzerete nel gioco, scoprirete che il passato segreto della famiglia Bloom fornisce una luce guida, letterale e metaforica, per Victoria. Man mano che completate le missioni e combattete i mostri, sbloccherete segreti sulla famiglia Bloom che potrebbero tornare utili. Qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer.

Eyes in the Dark: The Curious Case of One Victoria Bloom uscirà il 14 luglio per PC tramite Steam e Epic Games Store.

Fonte: Eurogamer