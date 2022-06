Final Fantasy VII: Ever Crisis si mostra in un nuovo trailer. Annunciata una closed beta

Con tutte le novità di Final Fantasy 7 in occasione del suo 25° anniversario, si è parlato anche di Final Fantasy 7: Ever Crisis.

Il remaster mobile, che copre l'intera saga da Before Crisis: Final Fantasy 7 a Dirge of Cerberus, avrà un closed beta test quest'anno su iOS e Android.

Inoltre, è stato pubblicato un nuovo trailer per il titolo.

Il closed beta test sarà limitato a regioni e piattaforme specifiche, quindi dovremo attendere ulteriori dettagli. Nel frattempo, il gameplay si presenta bene, con i famosi Limit Break come il Cross Slash di Cloud e il Somersault di Tifa. È interessante notare che, oltre ad alcune armi uniche (che potrebbero provenire dal sistema gacha), i personaggi potranno anche indossare abiti unici.

Non si sa se questi si sbloccheranno giocando o pagando. In altre notizie, abbiamo scoperto che Final Fantasy 7 Remake Intergrade è sbarcato oggi su Steam dopo essere stato per sei mesi un'esclusiva di Epic Games Store.

Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion, una rimasterizzazione in HD di Crisis Core, è in arrivo su PC e console questo inverno. Ma soprattutto, Final Fantasy 7 Rebirth uscirà nell'inverno del 2023 per PS5 e continuerà la saga dei remake.

Fonte: Gamingbolt.