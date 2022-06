Final Fantasy 7 Rebirth è il nome della 'Parte 2' del remake PS5 che ha una finestra di lancio

Era proprio ciò di cui i fan avevano bisogno durante le celebrazioni di Final Fantasy 7. Alla fine, Square Enix ha svelato le prime immagini di quella che sarà la seconda parte di Final Fantasy 7 Remake dopo il viaggio iniziato nel 2020.

Final Fantasy 7 Rebirth è il nome dato a questa seconda fase che reinterpreta il classico del 1997. In un piccolo teaser, abbiamo potuto vedere cosa aspetta in questa avventura che vede come protagonisti Cloud, Tifa, Aerith e Barret dopo essere fuggiti da Midgar.

Durante il filmato abbiamo potuto vedere Cloud e Sephiroth in quello che sembra essere il viaggio di entrambi a Nibelheim. Inoltre è stato mostrato l'arrivo di Cloud e Zack nella città dominata da Shinra, con tutte le implicazioni che ciò comporta. Eccovi il trailer.

Il lancio di Final Fantasy 7 Rebirth è previsto per il prossimo inverno, ovvero quello corrispondente al 2023 e sarà esclusivamente su PS5.

Fonte: Eurogamer