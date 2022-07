Forspoken è stato rinviato ancora una volta ecco la nuova data di uscita

L'action-RPG Forspoken di Square Enix è stato rinviato ancora una volta. L'editore ha annunciato oggi che sta posticipando il gioco per PlayStation 5 e PC a gennaio 2023. Il rilascio del gioco era precedentemente previsto per ottobre.

L'editore ha dichiarato: "A seguito delle discussioni in corso con i partner chiave, abbiamo preso la decisione strategica di spostare la data di lancio di Forspoken al 24 gennaio 2023".

La società ha affermato che "tutti gli elementi di gioco" sono stati completati e il tempo di sviluppo rimanente verrà utilizzato per "un miglioramento finale". Maggiori dettagli su Forspoken arriveranno quest'estate. Qui di seguito potete dar euno sguardo all'annuncio pubblicato via Twitter.

"Vorremmo ringraziarvi per il vostro continuo supporto e pazienza in questo viaggio", ha affermato Square Enix. "La vostra eccitazione per il gioco ci ispira ogni giorno e non vediamo l'ora di condividere di più su Forspoken con voi entro la fine dell'estate".