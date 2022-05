Forza Motorsport e Horizon: una ex manager di Nintendo si unisce al team di Forza

Una ex manager di Nintendo si è unita a Xbox per diventare "Director of Quality" per il franchise di Forza.

Heather Gearreald ha lavorato in Nintendo of America per quasi 5 anni come "Responsabile della garanzia della qualità" e "Responsabile dello sviluppo del software", prima di annunciare il suo trasferimento a Turn 10 Studios tramite LinkedIn.

Come riportato dal sito Pure Xbox, i suoi compiti riguarderanno sia la serie principale Forza Motorsport che lo spin-off Forza Horizon, più incentrato sull'arcade.

Alcuni dei successi di Gearreald con Nintendo includono la standardizzazione e la modernizzazione dei processi di test a livello globale, il lancio della "MySupport Dashboard" sul sito Web di Nintendo e il lancio di un'applicazione interna che sarà utilizzata dai team di assistenza clienti di Nintendo.

