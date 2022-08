Gamescom ed il pre-show: seguiteli in diretta con noi!

Ci siamo: mancano pochissime ore all'inizio della Gamescom e noi di Eurogamer Italia siamo pronti a condividere con voi tutte le novità che verranno annunciate.

Oltre alle nostre news in tempo reale, sarete in grado di seguire la diretta sul nostro canale ufficiale Twitch. Saremo già operativi prima del pre-show che avrà inizio alle 19:30 e seguiremo tutto l'evento che durerà circa due ore. Ad accompagnarvi lungo lo show ci sarà il nostro Riccardo Cantù.

Per non perdervi nessun annuncio potete seguire la nostra diretta in due modi: attraverso il canale Twitch Eurogamer Italia oppure qui di seguito con una pratica box per chattare o fare domande a Riccardo.

Rimanete sintonizzati con noi!