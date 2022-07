Gears 6, la campagna sarebbe in via di sviluppo secondo un annuncio di lavoro

Gears of War è una delle saghe più acclamate del settore e, visto che il suo ultimo capitolo è stato un successo, i fan sono già ansiosi e sognano l'annuncio di un nuovo Gears.

Gears 5 vanta cinque modalità di gioco e una delle campagne più profonde fino ad oggi, ma a quasi 3 anni dalla sua uscita, tutti i fan non vedono l'ora che arrivi Gears 6 su Xbox Series X|S grazie al talento di The Coalition.

Nonostante lo studio non abbia comunicato ufficialmente nulla in merito allo sviluppo di un nuovo titolo del franchise, un gran numero di indiscrezioni hanno messo in chiaro che The Coalition starebbe già sviluppando Gears 6. Recentemente infatti, è stata scoperta una pubblicazione sul portale delle offerte Microsoft in cui si ricerca un progettista di missioni principali per The Coalition. Inoltre, si dice che il richiedente lavorerà a stretto contatto con il 'Direttore della campagna' sul prossimo gioco del franchise, il che sembra indicare che si tratterà di un nuovo Gears.

Indipendentemente dal fatto che questo accordo possa essere correlato o meno a un'altra IP di The Coalition, sembra che Gears 6 sia nei programmi del team di sviluppo.

Fonte: GamesRant