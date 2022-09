Gears of War come Halo, collezione in arrivo? Microsoft aggiorna il marchio

Halo: The Master Chief Collection ha portato una sana dose di nostalgia ai fan permettendo loro di godere di tutti i giochi potenziati in un'unica compilation. La saga Xbox più rappresentativa riunita di nuovo è stata un successo, che ora potrebbe essere trasferita su Gears of War.

Un altro dei grandi franchise di Microsoft sulle sue console e PC è uscito con Gears 5 alcuni anni fa e da allora non siamo stati in grado di sapere più nulla dei piani di The Coalition per Kait Diaz, Marcus Fenix e compagnia.

I fan hanno riacceso le loro speranze dopo che Microsoft ha depositato una nuova registrazione del marchio per la saga di Gears of War presso l'Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti. Il nome del marchio è letteralmente "Gears of War" e questo può avere varie interpretazioni. Ovviamente la cosa più allettante è che è in arrivo una collezione della saga con tutti i titoli principali di questa, ma potrebbe benissimo trattarsi di un semplice rinnovo della licenza Xbox, come succede per altre società.

Tuttavia, ciò che fa propendere molti per la possibilità che venga pubblicata una compilation è che il marchio racchiude "Gears of War" e non solo "Gears", nome usato per alcuni dei titoli lanciati più recentemente tra cui Gears 5, Gears Tactics e Gears POP.

Per adesso si tratta semplicemente di ipotesi, pertanto non ci resta che attendere notizie dallo studio di sviluppo.

Fonte: Dexerto