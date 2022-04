Gears 5, gli sviluppatori stanno passando a 'progetti futuri'

Il map builder di Gears 5 viene rimosso dal gioco mentre il suo sviluppatore guarda al futuro. The Coalition ha annunciato che rimuoverà la funzione Map Builder da Gears 5 per consentire al team di "concentrarsi sui progetti futuri". Per chi non lo sapesse Map Builder consente di creare mappe personalizzate per la modalità Escape del gioco.

Chi ama completare tutti gli obiettivi, questo cambiamento non deve preoccupare in quanto The Coalition ha già trovato una soluzione. I risultati relativi a Map Builder ora verranno visualizzati automaticamente all'avvio del gioco dopo l'installazione dell'aggiornamento.

Coloro che sono già riusciti a sbloccare gli obiettivi riceveranno alcune ricompense di gioco. Se avete completato "L'ho fatto tutto da solo", riceverete uno stendardo esclusivo, mentre avere "Alveare Fatto in Casa" vi farà guadagnare 10.000 monete di gioco.

PSA: We’re removing #Gears5 Map Builder and unlocking its achievements for all players as the team focus on future projects.



If you’ve completed “I Made it All By Myself” you’ll receive an exclusive banner & if you’ve completed “Homegrown Hive” you’ll receive 10k Coins in-game. pic.twitter.com/cPX0tLKQ3s — Gears of War (@GearsofWar) April 26, 2022

The Coalition non ha approfondito ulteriormente i progetti futuri su cui si concentrerà il team, ma secondo quanto riferito lo studio sta lavorando a una IP nuova di zecca.

Fonte: Eurogamer