Ghostbusters Spirits Unleashed, la mappa della prigione in un nuovo video gameplay

Lo studio di sviluppo Illfonic sta lavorando a un nuovo progetto multiplayer asimmetrico 4vs1. Questo titolo è Ghostbusters: Spirits Unleashed dove ci saranno un totale di 5 giocatori per partita. 4 saranno gli Acchiappafantasmi e 1 sarà il fantasma in questione. Questo progetto avrà diversi livelli in cui l'azione può essere sviluppata ed ora un nuovo video gameplay ci mostra uno di questi, ovvero la prigione.

Ghostbusters Spirits Unleashed è un gioco che si divide in due modalità: vestendo i panni del fantasma lo scopo è spaventare i restanti 4 giocatori. Nei panni di un membro dei Ghostbusters il compito è catturare lo spirito.

“La mappa della prigione ha molti spazi aperti e verticalità. Il fantasma dovrà essere creativo sul modo migliore per nascondersi e attaccare mentre si trova all'interno della prigione. Ma ci sono anche degli incontri ravvicinati in alcune parti di questa mappa. La mappa della prigione ha un bel po' di opzioni che a prima vista potrebbero non essere rilevate" ha dichiarato Jared Gerritzen, chief creative officer dello studio.

Ghostbusters Spirits Unleadh punta la fine del 2022 per il lancio: il gioco sarà disponibile sia su PC che su console.

Fonte: GameInformer