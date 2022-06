God of War Ragnarok: l'annuncio della data di uscita è vicino per Jason Schreier

Le voci sul lancio di God of War Ragnarok continuano a circolare in rete.

Negli ultimi mesi ci si è chiesti quando il gioco verrà lanciato e se sarà in grado di raggiungere la finestra prevista per il 2022, ma recentemente il giornalista Jason Schreier ha affermato in un report che il gioco punta effettivamente a un lancio nel mese di novembre e che un annuncio arriverà verso la fine di giugno.

Secondo Schreier, sembra che questi piani siano ancora in fase di realizzazione. Recentemente, su Twitter, il giornalista ha ribadito le sue precedenti dichiarazioni, affermando che la data di uscita del gioco a novembre dovrebbe essere annunciata a breve. Ha chiarito, tuttavia, che ciò non avverrà nell'ambito di una presentazione State of Play, il che significa che probabilmente dovremo aspettarci un trailer singolo a breve.

I said Sony is expected to announce God of War Ragnarok's (November) release date soon, yes. I didn't say anything about a show — Jason Schreier (@jasonschreier) June 28, 2022

Recentemente, il noto leaker The Snitch ha suggerito che l'annuncio di God of War Ragnarok arriverà il 30 giugno.

Naturalmente i piani possono sempre cambiare, ma sembra che diverse fonti affidabili insistano sul fatto che la data di uscita di God of War Ragnarok sarà annunciata nel prossimo futuro.

Fonte: Gamingbolt.