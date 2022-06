God of War Ragnarok, la data di uscita allo State of Play la prossima settimana?

Quando esce God of War Ragnarok? Una delle domande più importanti che i fan si stanno chiedendo potrebbe trovare presto una risposta. Almeno questo è ciò che suggerisce un noto e affidabile leaker chiamato The Snitch.

Su Twitter, The Snitch ha pubblicato una GIF di God of War con una serie di numeri. Insieme si possono sommare arrivando così al numero: 11110. I fan sono convinti che questi numeri binari rappresentino il numero 30. Sospettano quindi che il reveal della data di uscita accadrà il 30 giugno 2022.

Il 30 giugno quindi saremo in grado di vedere uno State of Play con protagonita Kratos e figlio e dove verrà annunciata la tanto attesa data di uscita? Non ci resta che attendere annunci ufficiali da Sony Santa Monica e da PlayStation.

Ricordiamo comunque che finora non è stato confermato nulla, non ci sono state notizie ufficiali su God of War Ragnarok o un possibile annuncio, pertanto prendete questa notizia come semplice rumor.

Fonte: Push Square