God of War Ragnarok diviso in due giochi diversi? In Santa Monica ci avevano pensato!

C'è chi sta contando i giorni che ci separano dall'arrivo definitivo di God of War Ragnarok, sequel del capitolo del 2018 e che concluderà in qualche modo la saga norrena. Tuttavia, come raccontato nel primo di nove video che sviscereranno il titolo da qui alla sua uscita, i piani erano ben diversi.

Santa Monica infatti si è ritrovata a dibattere sul numero di capitoli necessari per raccontare una storia di ampia portata, visto che il Ragnarok richiede anche una certa cura e spettacolarizzazione visto il contesto. Per questo si pensò inizialmente di trasmettere il tutto attraverso una trilogia (partendo dal capitolo 2018) e di suddividere Ragnarok in due episodi distinti.

"C'erano pro e contro per entrambi gli approcci", afferma il lead writer Rich Gaubery. "Abbiamo aspettato che Cory Barlog prendesse una decisione di peso, e lo ha fatto. Ha detto 'facciamolo in due'".

Il "due" è riferito ai capitoli totali della saga norrena e i dubbi vertevano proprio sulla resa del Ragnarok, un evento apocalittico che avrebbe meritato ampio respiro secondo gli sviluppatori. Fortunatamente però, a quanto pare, il capitolo che arriverà il 9 novembre basta e avanza per trasmettere la portata di questo evento.

Fonte: Gamespot