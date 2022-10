God of War Ragnarok è entrato ufficialmente in fase gold!

God of War Ragnarok è entrato in fase gold, una notizia che molti di voi aspettavano, segnando così il termine dello sviluppo. Questo rende concreta l'uscita targata 9 novembre e dunque possiamo stare abbastanza tranquilli. Purtroppo esiste infatti l'esempio Cyberpunk 2077 che ha infranto il sacro patto tra fase gold e uscita assicurata, ma con Santa Monica forse si può stare più tranquilli.

We are thrilled to announce that #GodofWarRagnarok has gone gold!



On behalf of SMS and all of our partners, thank you to the fans for supporting us over the course of development. We’re almost to launch and can’t wait for you to play on November 9! 💙 pic.twitter.com/vptHyKJ1JP