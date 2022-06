God of War Ragnarok, l'uscita del merchandise slitta ad ottobre

Le date di lancio dei videogiochi sembrano essere cose volubili al giorno d'oggi. A causa dei vincoli di sviluppo e dei giochi più ambiziosi e difficili da realizzare, molte aziende non riescono a rispettare la data di uscita inizialmente prevista e sono invece costrette a rimandare per impedire che un gioco venga giocato dai fan quando non è ancora completato.

Starfield e Redfall, due dei più grandi titoli del 2022, hanno recentemente visto le loro date di uscita posticipate nel 2023. Tuttavia, un titolo importante deve ancora rivelare la data di lancio prevista, causando una crescente preoccupazione tra i fan.

Stiamo parlando di God of War Ragnarok, l'attesissimo sequel del franchise di God of War. Inizialmente il gioco doveva essere lanciato nel 2021, ma da allora è stato rinviato ad un vago 2022. Ora, a metà del 2022, i fan stanno diventando un po' agitati poiché non è ancora stata concessa una data di uscita. Ci sono state molte voci sulle date di uscita del gioco, inclusa la potenziale notizia che God of War Ragnarok sarebbe stato rinviato nel 2023.

Tuttavia, una nuova serie di prodotti recenti potrebbe aver svelato quando God of War Ragnarok verrà pubblicato. Un sito web noto come "Blackfire" ha recentemente elencato una maglietta di God of War insieme a due peluche, uno dei quali è di Jormungandr. L'uscita del merchandise è prevista per ottobre 2022 e slitterebbe di un mese, dato che inizialmente l'uscita degli accessori era prevista per settembre.

Ad ogni modo, queste sono tutte supposizioni: dovremo aspettare un annuncio ufficiale da parte di Sony Santa Monica.

Fonte: The Gamer e ResetEra