God of War Ragnarok apre i preordini di tutte le edizioni con prezzi e tutti i dettagli

Ci stiamo avvicinando davvero all'uscita di God of War: Ragnarok e l'apertura dei preordini mette un altro tassello alla spasmodica attesa di viaggiare nuovamente con Kratos e Atreus. Tutte le edizioni sono dunque disponibili dalla standard alla costosa Jotnar Edition.

La standard edition è disponibile al prezzo di 70,99€ per la versione PlayStation 4, 80,99€ per quella PS5. Disponibile anche la versione Launch Edition che permetterà di avere inoltre due armature extra per i due protagonisti (Armatura Cumulo di neve).

La Digital Deluxe Edition è invece disponibile a un prezzo di 89,99€ e contiene:

Gioco completo God of War Ragnarök su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Armatura Vallescura di Kratos

Abito Vallescura di Atreus (elemento cosmetico)

Impugnature Lame Vallescura per le Lame del Caos

Manico ascia Vallescura per il Leviatano

Colonna sonora digitale ufficiale di God of War Ragnarök

Mini artbook digitale di Dark Horse

Set avatar

Tema PlayStation 4

Arriviamo alle edizioni più costose: la Collector's Edition è disponibile al prezzo di 214,99€ e oltre ai bonus offerti dalla Digital Deluxe Edition, conterrà:

Codice promozionale per il gioco completo God of War Ragnarök sulle console PlayStation 4 e PlayStation 5.

Una custodia Steelbok (senza disco) - La custodia Steelbook di God of War Ragnarök raffigura delle rappresentazioni dell'Orso e del Lupo.

Due statuette gemelli Vanir (5 cm) - Nello stesso stile delle statuette in legno di Atreus raffiguranti i fratelli Huldra della Collector's Edition di God of War (2018), la Collector's Edition di God of War Ragnarök completa il set con le statuette dei gemelli Vanir.

Set di dadi nanici - Questo set è composto da una serie di dadi con finitura effetto legno racchiusi all'interno di un sacchetto con il simbolo di Yggdrasil all'esterno.

Martello Mjölnir 40 cm (riproduzione) - Una riproduzione particolarmente dettagliata dell'iconica arma di Thor in God of War Ragnarök.

Ultima ma non ultima, la Jotnar Edition al prezzo di 269,99€ e anche qui, oltre ai bonus della Digital Deluxe, troviamo:

Codice promozionale per il gioco completo God of War Ragnarök su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Vinile 18 cm con musiche di Bear McCreary - Include due tracce del compositore Bear McCreary.

Set di spillette Falco, Orso e Lupo - Questo set simboleggia la famiglia dei nostri eroi, e ogni spilletta rappresenta rispettivamente Faye, Kratos e Atreus.

Anello leggendario Draupnir - Leggendario anello della mitologia norrena, l'anello Draupnir è racchiuso in un sacchetto di tessuto rosso.

Set di dadi di Brok - Questo set di dadi presenta una finitura metallica di color argento con dettagli blu. Il sacchetto dei dadi presenta il simbolo dei fratelli Huldra.

Mappa in tessuto Yggdrasil - Questa mappa in tessuto raffigura ognuno dei Nove regni all'interno dei rami e delle radici di Yggdrasil.

Una custodia Steelbook (senza disco)

Due statuette gemelli Vanir (5 cm)

Martello Mjölnir 40 cm (riproduzione)

Rimane solo da controllare la disponibilità visto che queste edizioni andranno probabilmente a ruba. Vi ricordiamo che God of War: Ragnarok arriverà il 9 novembre su PlayStation 4 e PlayStation 5.

