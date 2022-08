God of War Ragnarok, pronta la scultura di sabbia creata a Taipei

Un'impressionante scultura di sabbia dedicata a God of War Ragnarok viene mostrata in onore dell'imminente rilascio del gioco, mettendo in evidenza Kratos e Atreus mentre si ergono in attesa della loro ultima avventura.

Dopo quasi un anno, il tanto atteso sequel dell'acclamato God of War di Sony Santa Monica verrà finalmente lanciato su entrambi i sistemi PlayStation a novembre e la domanda per il gioco è così alta che l'edizione speciale preordinata di God of War Ragnarok è già andata esaurita non molto tempo dopo che è stato reso disponibile presso i vari rivenditori.

La splendida scultura di sabbia è stata eretta al recente Fulong International Sand Sculpture Festival 2022 a Taipei. Secondo l'account Twitter ufficiale di PlayStation Asia, questo impressionante monumento a Kratos e Atreus rimarrà in piedi da oggi fino al 10 ottobre e ritrae padre e figlio con una sorprendente quantità di dettagli mentre si trovano davanti al paesaggio nordico devastato dalla guerra mostrato nell'ufficiale Copertina di God of War Ragnarok. Alla base di una grande scultura è incisa la sua data di uscita. Eccovi le foto.

Presenting the God of War Ragnarök sand sculpture at the Fulong International Sand Sculpture Festival 2022 in Taipei from today until 10th October.



God of War Ragnarök launches on 9th November 2022.

Sicuramente ai fan della serie piacerà tantissimo questa magnifica scultura. L'uscita di God of War Ragnarok è prevista per il 9 novembre su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Fonte: Twinfinite