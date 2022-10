God of War: Ragnarok, i seguiti migliorano i titoli precedenti, non li rivoluzionano

Eric Williams è il director di God of War: Ragnarok, ed ha parlato dei sequel dei videogiochi e delle motivazioni dietro la mancanza di innovazioni importanti come molti di noi si aspettano da un nuovo titolo. Durante una intervista a GamesRadar+, Williams ha raccontato di come i sequel come Ragnarok tendano più a raffinare il primo gioco che a rivoluzionarlo.

"I sequel non saranno sempre un passo in avanti importante", ha detto Williams. "Saranno raffinati e saranno una continuazione, soprattutto per quanto riguarda la storia. Ci sarebbe voluta una vita per ricostruire l'intero gioco e poi affrontare la storia".

Tutti hanno apprezzato il capitolo reboot del 2018 di God of War, e secondo il director “Se vi è piaciuto, ve lo daremo di nuovo, ma inseriremo molte più rifiniture”.

In particolare è stato migliorato il combattimento, sempre secondo il director:

"Ci sono molte cose che accadono molto velocemente, e questo ti dà il tempo di iniziare a esprimere Kratos in un modo diverso. Ad esempio, se voglio essere un Kratos carro armato, o un Kratos magico o con effetti di stato... ora puoi fare queste scelte", ha detto. "Nel gioco precedente c'era, ma non era così accessibile fare un'intera build che funzionasse in un modo o nell'altro. È su questo che ci siamo concentrati maggiormente".

Fonte: Gamespot